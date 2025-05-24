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24 мая, 13:19

Александр Овечкин прилетел в Россию

Mash на спорте: Хоккеист Александр Овечкин прилетел в Россию

Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass

Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел в Москву. Его чемоданы были замечены в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Вещи Александра Овечкина. Фото © Mash на спорте

Вещи Александра Овечкина. Фото © Mash на спорте

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До этого жена хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в соцсетях фотографию из аэропорта, на которой видно множество чемоданов с символикой клуба Овечкина. Под фото она с юмором отметила, что они летят «налегке». Напомним, в этом сезоне НХЛ Овечкин сенсационно обошёл канадца Уэйна Гретцки, побив его многолетний рекорд по количеству заброшенных шайб.

Полина Никифорова
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