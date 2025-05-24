«Пора домой»: Жена Овечкина показала, сколько вещей они везут в Россию
Жена Овечкина показала, сколько сумок они берут для возвращения в Россию
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин с женой, судя по всему, летят домой в Россию. К такому выводу пришли фанаты на основе видео из аэропорта, которое выложила супруга хоккеиста Анастасия Шубская.
Жена Овечкина показала чемоданы в аэропорту. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastyashubskaya
На записи видно красные сумки с логотипом «Вашингтона», которые заняли несколько тележек. Также Анастасия с иронией написала, что они, «как всегда, летят налегке». Фоном к треку звучит песня Сектора Газа «Пора домой».
Напомним, что 6 апреля Овечкин поставил легендарный рекорд НХЛ в матче против «Нью-Йорк Айлендерс. Он забил 895 шайб, что позволило россиянину обойти Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. «Вашингтон» вышел в плей-офф, однако проиграл «Каролине» с Андреем Свечниковым во втором раунде.