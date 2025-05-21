Капитан «Вашингтона» Овечкин показал часы, подаренные Малкиным и Кросби

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал часы, которые ему подарили игроки «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби после рекордной шайбы.

Этот подарок стал признанием его достижения по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Овечкин представил часы перед выездным матчем регулярного чемпионата против «Питтсбурга».

«Шикарный подарок от моих давних друзей Сида и Жени! Спасибо, парни!» — прокомментировал Овечкин видео.

Часы, подаренные Александру Овечкину. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin