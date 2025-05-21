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21 мая, 20:53

Капитан «Вашингтона» Овечкин показал часы, подаренные Малкиным и Кросби

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал часы, которые ему подарили игроки «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби после рекордной шайбы.

Этот подарок стал признанием его достижения по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Овечкин представил часы перед выездным матчем регулярного чемпионата против «Питтсбурга».

«Шикарный подарок от моих давних друзей Сида и Жени! Спасибо, парни!»прокомментировал Овечкин видео.

Часы, подаренные Александру Овечкину. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin

«Немного больше, чем у меня»: Овечкин получил необычный подарок от Бекхэма
«Немного больше, чем у меня»: Овечкин получил необычный подарок от Бекхэма

Ранее Life.ru сообщал, как Овечкина заметили в казино с пивом в компании хоккеистов «Вашингтона». Зона, где находился хоккеист, была ограждена и под охраной. Хоккеиста сняли уже после того, как «Кэпиталз» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.

Обложка © Telegram / Alex Ovechkin

Лия Мурадьян
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