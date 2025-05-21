Капитан «Вашингтона» Овечкин показал часы, подаренные Малкиным и Кросби
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал часы, которые ему подарили игроки «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби после рекордной шайбы.
Этот подарок стал признанием его достижения по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Овечкин представил часы перед выездным матчем регулярного чемпионата против «Питтсбурга».
«Шикарный подарок от моих давних друзей Сида и Жени! Спасибо, парни!» — прокомментировал Овечкин видео.
Часы, подаренные Александру Овечкину. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin
Ранее Life.ru сообщал, как Овечкина заметили в казино с пивом в компании хоккеистов «Вашингтона». Зона, где находился хоккеист, была ограждена и под охраной. Хоккеиста сняли уже после того, как «Кэпиталз» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.
Обложка © Telegram / Alex Ovechkin