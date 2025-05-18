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18 мая, 09:50

«Немного больше, чем у меня»: Овечкин получил необычный подарок от Бекхэма

Дэвид Бекхэм подарил Овечкину бутсы с автографом в честь рекорда в НХЛ

Александр Овечкин и Дэвид Бекхэм. Обложка © ТАСС / Stephanie Scarbrough, Antonio Calanni

Александр Овечкин и Дэвид Бекхэм. Обложка © ТАСС / Stephanie Scarbrough, Antonio Calanni

В честь рекордного количества голов, забитых Александром Овечкиным в НХЛ, футбольная звезда Дэвид Бекхэм приподнёс ему памятный подарок — бутсы с автографом. Об этом сообщила в соцсетях супруга россиянина Анастасия Шубская.

Подаренные бутсы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastyashubskaya

«Огромные поздравления с 895 голами — немного больше, чем у меня», — оставил футболист шутливую надпись на бутсах.

Дэвид Бекхэм, один из самых известных английских футболистов, добился успеха на клубном уровне в разных странах. Он становился чемпионом Англии (шесть раз), Испании, США и Франции, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. В его послужном списке также победа в Лиге чемпионов, звание лучшего игрока года по версии УЕФА (1999), Серебряный мяч и Орден Британской Империи. За свою карьеру он забил 127 голов.

Малкин и Кросби сделали дорогущий подарок Овечкину в честь рекорда НХЛ
Малкин и Кросби сделали дорогущий подарок Овечкину в честь рекорда НХЛ

Напомним, что легендарный рекорд Ови поставил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля. 895-шайба в НХЛ позволила россиянину обойти Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Российский нападающий выразил благодарность фанатам, подчеркнув особую роль поддержки со стороны соотечественников.

Мария Любицкая
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