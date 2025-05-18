«Немного больше, чем у меня»: Овечкин получил необычный подарок от Бекхэма

В честь рекордного количества голов, забитых Александром Овечкиным в НХЛ, футбольная звезда Дэвид Бекхэм приподнёс ему памятный подарок — бутсы с автографом. Об этом сообщила в соцсетях супруга россиянина Анастасия Шубская.

Дэвид Бекхэм, один из самых известных английских футболистов, добился успеха на клубном уровне в разных странах. Он становился чемпионом Англии (шесть раз), Испании, США и Франции, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. В его послужном списке также победа в Лиге чемпионов, звание лучшего игрока года по версии УЕФА (1999), Серебряный мяч и Орден Британской Империи. За свою карьеру он забил 127 голов.