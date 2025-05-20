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20 мая, 18:38

«Не играли по-крупному»: Овечкина в компании одноклубников заметили в казино с пивом

Овечкина в компании одноклубников заметили в казино с пивом

Александр Овечкин. Обложка © Х / RMNB

Александр Овечкин. Обложка © Х / RMNB

Александра Овечкина в компании хоккеистов «Вашингтона» заметили в казино с пивом. Об этом сообщает RMNB.

Зона, где находился хоккеист, была огорожена и охранялась. Один из посетителей попытался привлечь внимание спортсмена, выкрикнув: «CAPS!», но реакции не последовало — охрана же отреагировала быстро. При этом, по словам очевидца, Овечкин и его компания «не играли по-крупному».

Причиной такого поведения мог стать проигрыш «Вашингтона» в Кубке Стэнли, в четвертьфинале с «Каролиной Харрикейнз». Тем не менее, сам Овечкин в этом сезоне вошёл в историю — заброшенная 895-я шайба сделала его лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки.

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Ранее защитник «Вашингтона» Александр Алексеев оказался в центре ночного скандала в Арлингтоне. По данным местных СМИ, 25-летний хоккеист стал участником уличной потасовки у бара. Очевидцы вызвали полицию, и при задержании силовики применили перцовый баллончик. Алексеева арестовали за появление в общественном месте в состоянии опьянения, но позже отпустили. В клубе уже начали внутреннее расследование

Милена Скрипальщикова
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