«Не играли по-крупному»: Овечкина в компании одноклубников заметили в казино с пивом

Александра Овечкина в компании хоккеистов «Вашингтона» заметили в казино с пивом. Об этом сообщает RMNB.

Зона, где находился хоккеист, была огорожена и охранялась. Один из посетителей попытался привлечь внимание спортсмена, выкрикнув: «CAPS!», но реакции не последовало — охрана же отреагировала быстро. При этом, по словам очевидца, Овечкин и его компания «не играли по-крупному».