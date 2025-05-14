Звезда НХЛ Матвей Мичков попал в ДТП в Дубае, с хоккеиста требуют $100 тысяч

Российский хоккеист Матвей Мичков, выступающий в Национальной хоккейной лиге, стал участником дорожно-транспортного происшествия в Дубае. Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

На опубликованном снимке видно, что арендованный Мичковым кабриолет BMW 430 получил серьёзные повреждения. Роскошная иномарка отделалась мятыми бампером, крылом и капотом, а также разбитой фарой. SHOT утверждает, что компания по прокату автомобилей требует с 20-летнего спортсмена компенсацию, удерживая документы. Владелец фирмы даже пытался шантажировать форварда «Филадельфии Флайерз» и потребовал за молчание 100 тысяч долларов.

При этом адвокат Мичкова уверяет, что хоккеист находился на пассажирском сиденье в момент аварии и был трезв. Дело передано в прокуратуру Дубая для дальнейшего разбирательства.