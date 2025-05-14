Звезда НХЛ Матвей Мичков попал в ДТП в Дубае, с хоккеиста требуют $100 тысяч
Матвей Мичков и машина, на которой он попал в ДТП в Дубае. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / matvey_michkov39 / Telegram / Канал Алексея Шевченко, «День с Алексеем Шевченко»
Российский хоккеист Матвей Мичков, выступающий в Национальной хоккейной лиге, стал участником дорожно-транспортного происшествия в Дубае. Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.
На опубликованном снимке видно, что арендованный Мичковым кабриолет BMW 430 получил серьёзные повреждения. Роскошная иномарка отделалась мятыми бампером, крылом и капотом, а также разбитой фарой. SHOT утверждает, что компания по прокату автомобилей требует с 20-летнего спортсмена компенсацию, удерживая документы. Владелец фирмы даже пытался шантажировать форварда «Филадельфии Флайерз» и потребовал за молчание 100 тысяч долларов.
При этом адвокат Мичкова уверяет, что хоккеист находился на пассажирском сиденье в момент аварии и был трезв. Дело передано в прокуратуру Дубая для дальнейшего разбирательства.
Напомним, что Мичков набрал 63 очка (26 голов и 37 результативных передач) в 80 матчах и занял второе место в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы стать претендентом на «Колдер трофи».