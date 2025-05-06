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6 мая, 00:56

Мичкова не выбрали в тройку лучших новичков сезона в НХЛ

Россиянин Матвей Мичков не попал в тройку претендентов на «Колдер трофи»

Матвей Мичков. Обложка © nhl.com

Матвей Мичков. Обложка © nhl.com

Российский хоккеист Матвей Мичков не оказался в финальной тройке претендентов на «Колдер трофи». Этот приз вручают лучшим новичкам сезона Национальной хоккейной лиги.

Российский игрок набрал 63 очка (26 голов и 37 результативных передач) в 80 матчах и разделил второе место в гонке бомбардиров среди новичков с Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс». В финальный список вошли Селебрини, защитник Лейн Хатсон из «Монреаль Канадиенс» и голкипер Дастин Вульф из «Калгари Флэймз».

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Тем временем в НХЛ определились все пары второго раунда Кубка Стэнли. Последним участником стал победитель регулярного сезона «Виннипег Джетс», который в семи матчах преодолел сопротивление «Сент-Луис Блюз».

Лия Мурадьян
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