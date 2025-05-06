Мичкова не выбрали в тройку лучших новичков сезона в НХЛ

Российский хоккеист Матвей Мичков не оказался в финальной тройке претендентов на «Колдер трофи». Этот приз вручают лучшим новичкам сезона Национальной хоккейной лиги.

Российский игрок набрал 63 очка (26 голов и 37 результативных передач) в 80 матчах и разделил второе место в гонке бомбардиров среди новичков с Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс». В финальный список вошли Селебрини, защитник Лейн Хатсон из «Монреаль Канадиенс» и голкипер Дастин Вульф из «Калгари Флэймз».