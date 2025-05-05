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5 мая, 13:19

Определились все пары четвертьфиналистов Кубка Стэнли 2025 года

Хоккеисты «Виннипег Джетс» радуются выходу в четвертьфинал Кубка Стэнли. Фото © ТАСС / AP

Хоккеисты «Виннипег Джетс» радуются выходу в четвертьфинал Кубка Стэнли. Фото © ТАСС / AP

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершились игры первого раунда и стали известны все участники 1/4 финала. Сетка матчей опубликована на официальном сайте лиги. Последним участником стал «Виннипег Джетс», в семи матчах обыгравший «Сент-Луис Блюз». Одну из шайб в решающей игре (4:3 в овертайме) забросил российский нападающий Владислав Наместников.

За выход в полуфинал Кубка Стэнли поборются:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»

«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз»

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз»

«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз»

Четвертьфинальные серии стартуют в ночь на вторник, 5 мая. Первыми сыграют «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флоридой Пантерз». Напомним, что действующим обладателем Кубка Стэнли является команда «Флорида», которая в прошлогоднем финале в семи матчах обыграла «Эдмонтон Ойлерз».

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Ранее «Пантеры» с Сергеем Бобровским в воротах обыграли «Тампу-Бэй Лайтнинг», за которую выступают лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров и обладатель «Везина Трофи» Андрей Василевский. Примечательно, что год назад команды из штата Флорида также встречались в плей-офф. Тогда победа тоже осталась за «Пантерз».

Наталья Афонина
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