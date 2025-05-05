Определились все пары четвертьфиналистов Кубка Стэнли 2025 года

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершились игры первого раунда и стали известны все участники 1/4 финала. Сетка матчей опубликована на официальном сайте лиги. Последним участником стал «Виннипег Джетс», в семи матчах обыгравший «Сент-Луис Блюз». Одну из шайб в решающей игре (4:3 в овертайме) забросил российский нападающий Владислав Наместников.

За выход в полуфинал Кубка Стэнли поборются:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» «Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» «Виннипег Джетс» — «Даллас Старз»

Четвертьфинальные серии стартуют в ночь на вторник, 5 мая. Первыми сыграют «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флоридой Пантерз». Напомним, что действующим обладателем Кубка Стэнли является команда «Флорида», которая в прошлогоднем финале в семи матчах обыграла «Эдмонтон Ойлерз».