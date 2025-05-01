«Флорида» Бобровского второй год подряд выбила «Тампу» Кучерова из плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпели поражение от «Флориды Пантерз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли. Игра, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей, что позволило «Пантерам» завершить серию и выйти во второй раунд.

Первый период был насыщен событиями. Команды обменялись голами в стартовой десятиминутке: на 6-й минуте Картер Верхаге открыл счёт, а уже через пять минут Гейдж Гонсалвес уравнял положение. Вскоре, на 11-й минуте, Антон Лунделль вывел «Пантерз» вперёд, но «Тампа» ответила голом Ника Пола на 13-й минуте. Во втором периоде Александр Барков (21-я минута) и Сэм Беннетт (36-я минута) обеспечили гостям комфортное преимущество. Третий период продолжился в том же ключе — Ээту Луостаринен и Сэм Райнхарт в середине периода закрепили победу «Флориды».

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отбил 25 из 30 бросков, но этот результат не стал спасением для его команды. В то же время голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сумел отразить 26 бросков из 29. Стоит отметить, что российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров в решающем матче остался без очков, нанеся два броска в створ. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов провёл семь силовых приёмов и дважды заблокировал броски соперника.

«Пантерз» второй год подряд выбили «Лайтнинг» в первом раунде, причём с тем же результатом — 4-1. В полуфинале Востока «Флорида» встретится с победителем пары «Торонто Мейпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» (3-2).