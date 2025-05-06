Овечкин подписал джерси для президента Белоруссии Александра Лукашенко
Российский хоккеист Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», подписал свою игровую майку для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает «Пул Первого», именное джерси с автографом хоккеиста станет экспонатом музея Дворца Независимости в Минске.
Овечкин подписал джерси для Александра Лукашенко. Фото © Telegram / Пул Первого
Этот жест стал ответным шагом после того, как Лукашенко в одном из интервью поздравил Овечкина с установлением исторического рекорда НХЛ.
Напомним, что 6 апреля российский нападающий забил свою 895-ю шайбу в НХЛ, превзойдя «вечный» рекорд канадской легенды Уэйна Гретцки. Свой юбилейный гол Овечкин забросил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».