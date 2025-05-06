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5 мая, 21:48

Овечкин подписал джерси для президента Белоруссии Александра Лукашенко

Российский хоккеист Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals

Российский хоккеист Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», подписал свою игровую майку для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает «Пул Первого», именное джерси с автографом хоккеиста станет экспонатом музея Дворца Независимости в Минске.

Овечкин подписал джерси для Александра Лукашенко. Фото © Telegram / Пул Первого

Овечкин подписал джерси для Александра Лукашенко. Фото © Telegram / Пул Первого

Этот жест стал ответным шагом после того, как Лукашенко в одном из интервью поздравил Овечкина с установлением исторического рекорда НХЛ.

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Напомним, что 6 апреля российский нападающий забил свою 895-ю шайбу в НХЛ, превзойдя «вечный» рекорд канадской легенды Уэйна Гретцки. Свой юбилейный гол Овечкин забросил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Артём Гапоненко
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