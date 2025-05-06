Овечкин подписал джерси для президента Белоруссии Александра Лукашенко

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», подписал свою игровую майку для президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает «Пул Первого», именное джерси с автографом хоккеиста станет экспонатом музея Дворца Независимости в Минске.

Овечкин подписал джерси для Александра Лукашенко. Фото © Telegram / Пул Первого

Этот жест стал ответным шагом после того, как Лукашенко в одном из интервью поздравил Овечкина с установлением исторического рекорда НХЛ.