16-летнего сына российской пианистки держат в тайской больнице в муках без лечения после ДТП

В Паттайе в Таиланде врачи отказались продолжать лечение 16-летнего россиянина, пострадавшего в ДТП на мопеде. Мальчика воспитывает мать-одиночка, работающая учителем скрипки, но у неё нет средств, чтобы оплатить счёт клиники, который составляет около миллиона рублей.

Российский подросток в Таиланде нуждается в помощи после аварии. Видео © Mash

По данным Mash, подросток отправился в компьютерный клуб, но во время грозы и шторма на курорте потерял управление мопедом и попал в аварию. Его госпитализировали с серьёзными травмами, включая переломы, повреждения внутренних органов и кровотечение. После операции состояние мальчика стабилизировали, а анализы подтвердили, что он был трезв.

Российский подросток в Таиланде нуждается в помощи после аварии. Фото © Mash