16-летнего сына российской пианистки держат в тайской больнице в муках без лечения после ДТП
Тайские врачи отказываются лечить российского подростка, разбившегося на мопеде
Врачи. © freepik
В Паттайе в Таиланде врачи отказались продолжать лечение 16-летнего россиянина, пострадавшего в ДТП на мопеде. Мальчика воспитывает мать-одиночка, работающая учителем скрипки, но у неё нет средств, чтобы оплатить счёт клиники, который составляет около миллиона рублей.
Российский подросток в Таиланде нуждается в помощи после аварии. Видео © Mash
По данным Mash, подросток отправился в компьютерный клуб, но во время грозы и шторма на курорте потерял управление мопедом и попал в аварию. Его госпитализировали с серьёзными травмами, включая переломы, повреждения внутренних органов и кровотечение. После операции состояние мальчика стабилизировали, а анализы подтвердили, что он был трезв.
Российский подросток в Таиланде нуждается в помощи после аварии. Фото © Mash
Страховка не покрыла всю стоимость лечения, и теперь врачи требуют погашения долга, отказываясь не только продолжать лечение, но и переводить его в другую больницу. Транспортировка в Россию невозможна из-за отсутствия средств. Мать подростка, родом из Ульяновской области, зарабатывает на жизнь преподаванием игры на скрипке в Паттайе.
Ранее в Таиланде скончалась 33-летняя Дарья Толстухина из Екатеринбурга. В течение 40 минут она лежала без сознания на каталке в больнице, пока её подруги обменивали доллары на местную валюту, чтобы оплатить услуги врачей. Россиянку доставили в больницу Чонбури в Таиланде в критическом состоянии. У неё дважды останавливалось сердце. По словам подруг, врачи не оказывали полноценную помощь, поскольку страховка Дарьи не покрывала расходы, и они ждали оплаты.