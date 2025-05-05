Приграничные районы Таиланда и Мьянмы вновь сотрясла серия подземных толчков
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у границы Мьянмы с Таиландом
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В Мьянме произошла серия землетрясений. Самые сильные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы недалеко от границы с Таиландом, сообщил отдел наблюдения за землетрясениями при Метеорологическом департаменте Таиланда. Эпицентр находился на глубине 10 километров.
«Несколько других толчков были зарегистрированы в том же районе с раннего утра до середины утра 5 мая магнитудой от 1,9 до 3,0, в основном с эпицентрами на территории Мьянмы», — сказано в публикации.
Эксперты отметили, что одно из землетрясений, магнитудой 1,9, произошло в провинции Чианграй, Таиланд, на небольшой глубине всего 2 километра. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
Власти продолжают внимательно следить за ситуацией, особенно в северных районах Таиланда, расположенных вблизи активных линий разломов.
Напомним, что 28 марта в Мьянме произошло разрушительной силы землетрясение, магнитуда которого составляла 8,2 балла. В результате трагедии погибли 5300 человек. Подземные толчки ощущались также в Таиланде, Китае и Вьетнаме.