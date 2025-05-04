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Регион
4 мая, 15:32

Число жертв землетрясения при обрушении небоскрёба в Бангкоке достигло 86

Землетрясение. Фото © freepik

Землетрясение. Фото © freepik

В Бангкоке трагические последствия землетрясения, произошедшего в Мьянме, привели к гибели 86 человек. Строящееся здание Управления генерального аудитора не выдержало подземных толчков и обрушилось. По данным администрации Бангкока, ещё восемь человек числятся пропавшими без вести.

Спасатели продолжают разбирать завалы 30-этажного здания, расположенного в районе Чатучак, в надежде найти оставшихся строителей. Координационный штаб сообщает, что все 86 найденных тел опознаны.

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Напомним, в конце марта Мьянму потрясло разрушительное землетрясение, последствия которого затронули и соседний Бангкок, где была объявлена чрезвычайная ситуация и началась срочная эвакуация населения. Спустя всего сутки регион снова содрогнулся от мощного подземного толчка. Для оказания помощи пострадавшим в Мьянму оперативно прибыли более сотни специалистов из МЧС России. К сожалению, число погибших в результате стихийного бедствия превысило отметку в две тысячи человек.

Анастасия Никонорова
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