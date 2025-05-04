Число жертв землетрясения при обрушении небоскрёба в Бангкоке достигло 86

В Бангкоке трагические последствия землетрясения, произошедшего в Мьянме, привели к гибели 86 человек. Строящееся здание Управления генерального аудитора не выдержало подземных толчков и обрушилось. По данным администрации Бангкока, ещё восемь человек числятся пропавшими без вести.