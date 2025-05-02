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2 мая, 05:21

В Дагестане произошло землетрясение

ГУ МЧС: В Дагестане зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Кизилюртовском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Согласно сообщению, в 6:05 по московскому времени сейсмостанция РАН сообщила о землетрясении магнитудой 4,3, произошедшем в 5:49 мск в Кизилюртовском районе, недалеко от села Инчха. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Подземные толчки не вызвали никаких ощутимых колебаний на поверхности земли. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Землетрясение в Стамбуле повредило почти 4,3 тысячи зданий
Землетрясение в Стамбуле повредило почти 4,3 тысячи зданий

Ранее Life.ru сообщал о землетрясении магнитудой 6,2 у берегов Стамбула. Подземные толчки ощущались во всём районе Мраморного моря. На фоне природных катаклизмов россияне стали массово отменять туры на турецкий курорт.

Мария Любицкая
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