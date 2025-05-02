В Дагестане произошло землетрясение
ГУ МЧС: В Дагестане зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3
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В Кизилюртовском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Согласно сообщению, в 6:05 по московскому времени сейсмостанция РАН сообщила о землетрясении магнитудой 4,3, произошедшем в 5:49 мск в Кизилюртовском районе, недалеко от села Инчха. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Подземные толчки не вызвали никаких ощутимых колебаний на поверхности земли. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее Life.ru сообщал о землетрясении магнитудой 6,2 у берегов Стамбула. Подземные толчки ощущались во всём районе Мраморного моря. На фоне природных катаклизмов россияне стали массово отменять туры на турецкий курорт.