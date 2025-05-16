Свечников выбил «Вашингтон» Овечкина из Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:1 в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Счёт в серии 4-1, что позволило «ураганам» выйти в финал Восточной конференции.

Победную шайбу забросил российский форвард Андрей Свечников. Также в матче отличились Джордан Стаал и Сет Джарвис. Единственный гол «Вашингтона» на счету Энтони Бовилье. Капитан «столичных» Александр Овечкин завершил игру с показателем полезности «-2».

Победная шайба российского форварда Андрея Свечникова. Видео Х / NHL

Российские защитники Дмитрий Орлов и дебютировавший в НХЛ Александр Никишин результативными действиями не отметились.

«Каролина» стала первым финалистом Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Торонто» — «Флорида». Пока в серии «пантеры» ведут 3-2 после пятого матча.