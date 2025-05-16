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16 мая, 02:10

Свечников выбил «Вашингтон» Овечкина из Кубка Стэнли

«Каролина» победила «Вашингтон» Овечкина во втором раунде плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» вышла в финал плей-офф Восточной конференции. Обложка © Х / NHL

«Каролина Харрикейнз» вышла в финал плей-офф Восточной конференции. Обложка © Х / NHL

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:1 в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Счёт в серии 4-1, что позволило «ураганам» выйти в финал Восточной конференции.

Победную шайбу забросил российский форвард Андрей Свечников. Также в матче отличились Джордан Стаал и Сет Джарвис. Единственный гол «Вашингтона» на счету Энтони Бовилье. Капитан «столичных» Александр Овечкин завершил игру с показателем полезности «-2».

Победная шайба российского форварда Андрея Свечникова. Видео Х / NHL

Российские защитники Дмитрий Орлов и дебютировавший в НХЛ Александр Никишин результативными действиями не отметились.

«Каролина» стала первым финалистом Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Торонто» — «Флорида». Пока в серии «пантеры» ведут 3-2 после пятого матча.

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Ранее вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отметился пятым шатаутом в своей карьере. В четвёртом матче серии против «Торонто Мэйпл Лифс», завершившемся со счётом 2:0 в пользу «пантер», 35-летний голкипер продемонстрировал исключительное мастерство, отразив все 23 броска соперников. Его блестящая игра стала ключевым фактором победы команды.

Артём Гапоненко
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