Вратарь «Флориды» Бобровский в пятый раз в карьере не пропустил в плей-офф НХЛ
Вратарь «Флориды» Бобровский сделал пятый шатаут в Кубке Стэнли. Обложка © Х / NHL Public Relations
Российский вратарь Сергей Бобровский стал главным героем четвёртого матча серии плей-офф НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс», который завершился со счётом 2:0 в пользу «пантер». 35-летний голкипер вновь продемонстрировал выдающуюся игру, отразив все 23 броска по своим воротам и оформив пятый шатаут в Кубке Стэнли.
Этот результат позволил Бобровскому подняться на четвёртое место в списке российских вратарей по количеству «сухих» матчей в плей-офф, где его опережают только Николай Хабибулин (6 шатаутов), Андрей Василевский и Евгений Набоков (по 7).
Успешная игра Бобровского стала решающим фактором в победе «Флориды» и позволила команде сравнять счёт в серии (2-2). Пятая игра состоится в Торонто в ночь на 15 мая.
Ранее Бобровский вошёл в число двадцати лучших вратарей по количеству сыгранных матчей в плей-офф НХЛ. Знаковой стала вторая игра серии Кубка Стэнли против «Торонто».