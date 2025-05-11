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Регион
11 мая, 00:19

Овечкину разбили губу в третьем матче с «Каролиной» в плей-офф НХЛ

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» произошёл неприятный инцидент с участием российского нападающего Александра Овечкина. В первом периоде встречи, проходящей в Роли, капитан «столичных» получил удар клюшкой по лицу от защитника «ураганов» Брента Бёрнса.

Овечкину разбили губу в третьей игре серии с «Каролиной». Видео © Х / z - Capitals Replays

После жёсткого контакта Овечкин упал на лёд, схватившись за лицо. Удар пришёлся в область губ, вызвав кровотечение. Несмотря на травму, российский форвард смог продолжить игру после оказания медицинской помощи. При этом судьи не зафиксировали удаление в этом моменте.

Сейчас в игре идёт третий период, «Каролина» ведёт со счётом 3:0. Напомним, что после первых двух матчей в серии равенство (1-1).

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Ранее Овечкин повторил достижение своего соотечественника Павла Дацюка, проведя 157-ю игру в плей-офф Кубка Стэнли. Однако его пока опережают другие российские легенды НХЛ: Сергей Фёдоров (183 игры), Евгений Малкин (177) и Сергей Зубов (164).

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X / Capitals

Артём Гапоненко
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