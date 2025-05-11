Овечкину разбили губу в третьем матче с «Каролиной» в плей-офф НХЛ

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» произошёл неприятный инцидент с участием российского нападающего Александра Овечкина. В первом периоде встречи, проходящей в Роли, капитан «столичных» получил удар клюшкой по лицу от защитника «ураганов» Брента Бёрнса.

Овечкину разбили губу в третьей игре серии с «Каролиной». Видео © Х / z - Capitals Replays

После жёсткого контакта Овечкин упал на лёд, схватившись за лицо. Удар пришёлся в область губ, вызвав кровотечение. Несмотря на травму, российский форвард смог продолжить игру после оказания медицинской помощи. При этом судьи не зафиксировали удаление в этом моменте.

Сейчас в игре идёт третий период, «Каролина» ведёт со счётом 3:0. Напомним, что после первых двух матчей в серии равенство (1-1).