День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 04:16

Овечкин сравнялся с Дацюком по количеству игр в плей-офф НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © Х / Washington Capitals

Александр Овечкин сравнялся с экс-форвардом «Детройт Ред Уингз» Павлом Дацюком по количеству матчей, проведённых в плей-офф чемпионатов НХЛ. Достижение соотечественника капитан «Вашингтон Кэпиталз» повторил в игре против «Каролина Харрикейнз».

Сейчас на счету Овечкина 157 встреч в плей-офф Кубка Стэнли за карьеру. При этом россияне Сергей Фёдоров (183), Евгений Малкин (177) и Сергей Зубов (164) всё ещё опережают топового снайпера НХЛ по этому показателю. Абсолютный же рекорд принадлежит американцу Крису Челиосу, что успел поучаствовать в 266 таких матчей.

«Крепкий орешек»: Трамп рассыпался в комплиментах в адрес Овечкина
«Крепкий орешек»: Трамп рассыпался в комплиментах в адрес Овечкина

Напомним, что 6 апреля Овечкин забил свой 895-й гол в НХЛ, превзойдя достижение легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. А уже 1 мая россиянин провёл «Вашингтон» во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли, выйдя на 12-е место по голам.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • НХЛ
  • Каролина Харрикейнз
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar