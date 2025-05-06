«Крепкий орешек»: Трамп рассыпался в комплиментах в адрес Овечкина
Дональд Трамп назвал Александра Овечкина крепким орешком
Александр Овечкин и Дональд Трамп. Обложка © X / NHL / Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Президент США Дональд Трамп тепло отозвался о российском хоккеисте Александре Овечкине, назвав его выдающимся спортсменом. Во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме республиканец отметил, что в составе «Вашингтон Кэпиталз» играет «очень-очень хороший хоккеист».
«Крепкий орешек, только что побил рекорд, и он отличный парень», — заявил американский лидер.
Напомним, 6 апреля 39-летний Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забил свой 895-й гол в НХЛ, превзойдя достижение легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки (894 шайбы) и став единоличным рекордсменом лиги. Позже Ови упрочил собственный рекорд, забросив в последней игре регулярки НХЛ.