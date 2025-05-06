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6 мая, 20:06

«Крепкий орешек»: Трамп рассыпался в комплиментах в адрес Овечкина

Дональд Трамп назвал Александра Овечкина крепким орешком

Александр Овечкин и Дональд Трамп. Обложка © X / NHL / Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Александр Овечкин и Дональд Трамп. Обложка © X / NHL / Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп тепло отозвался о российском хоккеисте Александре Овечкине, назвав его выдающимся спортсменом. Во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме республиканец отметил, что в составе «Вашингтон Кэпиталз» играет «очень-очень хороший хоккеист».

«Крепкий орешек, только что побил рекорд, и он отличный парень», — заявил американский лидер.

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Напомним, 6 апреля 39-летний Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забил свой 895-й гол в НХЛ, превзойдя достижение легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки (894 шайбы) и став единоличным рекордсменом лиги. Позже Ови упрочил собственный рекорд, забросив в последней игре регулярки НХЛ.

Артём Гапоненко
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