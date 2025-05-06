«Крепкий орешек»: Трамп рассыпался в комплиментах в адрес Овечкина

Президент США Дональд Трамп тепло отозвался о российском хоккеисте Александре Овечкине, назвав его выдающимся спортсменом. Во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме республиканец отметил, что в составе «Вашингтон Кэпиталз» играет «очень-очень хороший хоккеист».