«Зарабатывает очки на ровном месте»: Трампа обвинили в пиаре на имени Овечкина

«Саша на слуху, президент страны не может не знать о его достижениях. При этом Трамп зарабатывает очки на ровном месте, пиарясь на имени Овечкина. Сказал два слова про Сашу, и тут же хоккейных болельщиков подтянул на свою сторону. Все думают: какой президент молодец, следит за хоккеем, разбирается», — резюмировал экс-тренер.