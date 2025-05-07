«Зарабатывает очки на ровном месте»: Трампа обвинили в пиаре на имени Овечкина
Экс-тренер сборной России Крикунов: Трамп пиарится на имени Овечкина
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Президент США Дональд Трамп прикрывался именем российского хоккеиста Александра Овечкина для создания себе положительного образа. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов, его слова приводит «ВсёПроСпорт».
По мнению Крикунова, американский лидер симпатизирует Овечкину и, замечая популярность российского хоккеиста в Америке, не упускает возможности его похвалить.
«Саша на слуху, президент страны не может не знать о его достижениях. При этом Трамп зарабатывает очки на ровном месте, пиарясь на имени Овечкина. Сказал два слова про Сашу, и тут же хоккейных болельщиков подтянул на свою сторону. Все думают: какой президент молодец, следит за хоккеем, разбирается», — резюмировал экс-тренер.
Ранее Трамп тепло отозвался об Овечкине, назвав его выдающимся спортсменом. Во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме республиканец отметил, что в составе «Вашингтон Кэпиталз» играет «очень-очень хороший хоккеист».