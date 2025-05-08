Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 05:56

Бобровский вошёл в топ‑20 вратарей по матчам в плей-офф в истории НХЛ

Сергей Бобровский. Обложка © ТАСС / TASS / AP

Сергей Бобровский. Обложка © ТАСС / TASS / AP

Российских хоккеист ХК «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский сыграл свой 101-й матч в плей-офф НХЛ, войдя в двадцатку лучших голкиперов лиги по этому показателю. Знаковой стала вторая игра серии Кубка Стэнли против «Торонто».

Российский хоккеист обогнал в рейтинге канадца Уолтера «Турка» Броду, пятикратного обладателя Кубка Стэнли. На данный момент в рейтинге лидирует канадец Патрик Руа с 247 победами.

Сергей Бобровский поднялся на 17-ю строчку в рейтинге среди российских хоккеистов по количеству игр, сыгранных в Кубке Стэнли. Он превзошёл результат Михаила Сергачёва (100 матчей), чья «Юта» не участвует в плей-офф. Следующая цель Бобровского — 16-е место, которое сейчас занимает Сергей Немчинов (105 матчей). Рекордсменом среди россиян является Сергей Фёдоров (183 матча).

Во втором матче четвертьфинальной серии «Торонто» обыграл «Флориду» со счетом 4:3. Несмотря на 16 отражённых бросков, Сергей Бобровский не смог уберечь «Пантерз» от поражения.

«Флорида» Бобровского второй год подряд выбила «Тампу» Кучерова из плей-офф НХЛ
«Флорида» Бобровского второй год подряд выбила «Тампу» Кучерова из плей-офф НХЛ

А ранее «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в пятой игре первого раунда и закрыл серию со счётом 4-1. Александр Овечкин довёл число своих голов в плей-офф НХЛ до 76, а количество шайб, заброшенных в большинстве, — до 30.

Мария Любицкая
  • Новости
  • НХЛ
  • Сергей Бобровский
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar