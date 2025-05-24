Овечкин стал первым россиянином, получившим приз Марка Мессье

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин стал обладателем приза Марка Мессье – престижной награды, которая вручается игроку за выдающиеся лидерские качества как на льду, так и вне его.

Овечкин стал первым россиянином, кто был удостоен этой награды. Приз вручается игрокам лиги с 2007 года.

Овечкин, который уже давно закрепил за собой статус хоккейной легенды, является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах – 897 забитых шайб. Если учитывать и плей-офф, он занимает вторую строчку в списке лучших снайперов лиги с 974 голами, уступая лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб). Кроме того, Александр остаётся единственным игроком, забившим более 800 голов в составе одного клуба.

В этом сезоне «Вашингтон» удивил болельщиков своим прогрессом: команда заняла первое место в Восточной конференции и досрочно вышла в плей-офф. Это резкий контраст с предыдущим сезоном, когда «Кэпиталс» попали в плей-офф с восьмого места в таблице. Однако в плей-офф клуб не смог долго продержаться и завершил борьбу уже во втором раунде, уступив «Каролине».