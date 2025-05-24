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Регион
24 мая, 04:35

Овечкин стал первым россиянином, получившим приз Марка Мессье

Александр Овечкин. Обложка © Х / capitals

Александр Овечкин. Обложка © Х / capitals

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин стал обладателем приза Марка Мессье – престижной награды, которая вручается игроку за выдающиеся лидерские качества как на льду, так и вне его.

Овечкин стал первым россиянином, кто был удостоен этой награды. Приз вручается игрокам лиги с 2007 года.

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Овечкин, который уже давно закрепил за собой статус хоккейной легенды, является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах – 897 забитых шайб. Если учитывать и плей-офф, он занимает вторую строчку в списке лучших снайперов лиги с 974 голами, уступая лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб). Кроме того, Александр остаётся единственным игроком, забившим более 800 голов в составе одного клуба.

В этом сезоне «Вашингтон» удивил болельщиков своим прогрессом: команда заняла первое место в Восточной конференции и досрочно вышла в плей-офф. Это резкий контраст с предыдущим сезоном, когда «Кэпиталс» попали в плей-офф с восьмого места в таблице. Однако в плей-офф клуб не смог долго продержаться и завершил борьбу уже во втором раунде, уступив «Каролине».

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Ранее Life.ru писал, что Овечкин вместе с супругой возвращается в Россию. Анастасия Шубская опубликовала видео из аэропорта под песню Сектора Газа «Пора домой».

Юния Ларсон
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