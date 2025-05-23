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23 мая, 03:30

Бобровский 6-м шатаутом в плей-офф НХЛ помог «Флориде» разгромить «Каролину»

Вратарь «Флориды» Бобровский сделал шестой шатаут в Кубке Стэнли. Обложка © Х / NHL

Вратарь «Флориды» Бобровский сделал шестой шатаут в Кубке Стэнли. Обложка © Х / NHL

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский продолжает радовать болельщиков выдающейся игрой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. В очередном матче полуфинальной серии против «Каролины» 36-летний вратарь оформил уже шестой в своей карьере шатаут в плей-офф и помог своей команде добиться победы со счётом 5:0.

Этот результат не только вывел «Пантерз» на комфортное преимущество в серии (2-0), но и позволил Бобровскому подняться на третью строчку в списке российских вратарей по количеству «сухих» матчей в плей-офф НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Николаем Хабибулиным.

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Особенно впечатляет тот факт, что такой уверенной игрой Бобровский радует в возрасте 36 лет, демонстрируя, что мастерство с годами только прибавляются.

Напомним, что свой пятый шатаут в текущем розыгрыше Кубка Стэнли он оформил в матче против «Торонто Мэйпл Лифс», где отразил все 23 броска по своим воротам и принёс команде победу 2:0. Теперь в активе россиянина уже шесть «сухих» матчей в плей-офф (три — в нынешнем розыгрыше), и до рекордных показателей Андрея Василевского и Евгения Набокова (по 7 шатаутов) осталось совсем немного.

Артём Гапоненко
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