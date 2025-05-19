Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 2025 году
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
По итогам текущего сезона Национальной хоккейной лиги как минимум один российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли. Об этом стало ясно после выхода команды «Флорида Пантерз» в финал Восточной конференции, где ей предстоит противостояние с «Каролиной Харрикейнз».
Кроме того, в финале Западной конференции встретятся «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Примечательно, что в каждой из этих команд есть российские игроки.
В числе российских игроков, претендующих на Кубок лиги, – Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов («Флорида»), Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Александр Никишин, Пётр Кочетков («Каролина»), Евгений Дадонов, Илья Любушкин («Даллас») и Василий Подколзин («Эдмонтон»).
По правилам НХЛ, чтобы оказаться вписанным в историю Кубка Стэнли, игрок должен хотя бы раз принять участие в матче финальной серии, либо провести 50% игр регулярного чемпионата. Для российских хоккеистов это может стать десятой победой подряд.
В России тем временем вовсю идёт финальная серия Кубка Гагарина, в которой впереди ярославский «Локомотив» (2-1). Он забрал первый матч в Челябинске против местного «Трактора». Четвёртая игра состоится в Челябинске 19 мая.