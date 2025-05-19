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Регион
19 мая, 06:21

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 2025 году

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

По итогам текущего сезона Национальной хоккейной лиги как минимум один российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли. Об этом стало ясно после выхода команды «Флорида Пантерз» в финал Восточной конференции, где ей предстоит противостояние с «Каролиной Харрикейнз».

Кроме того, в финале Западной конференции встретятся «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Примечательно, что в каждой из этих команд есть российские игроки.

В числе российских игроков, претендующих на Кубок лиги, – Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов («Флорида»), Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Александр Никишин, Пётр Кочетков («Каролина»), Евгений Дадонов, Илья Любушкин («Даллас») и Василий Подколзин («Эдмонтон»).

По правилам НХЛ, чтобы оказаться вписанным в историю Кубка Стэнли, игрок должен хотя бы раз принять участие в матче финальной серии, либо провести 50% игр регулярного чемпионата. Для российских хоккеистов это может стать десятой победой подряд.

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В России тем временем вовсю идёт финальная серия Кубка Гагарина, в которой впереди ярославский «Локомотив» (2-1). Он забрал первый матч в Челябинске против местного «Трактора». Четвёртая игра состоится в Челябинске 19 мая.

Мария Любицкая
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