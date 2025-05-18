«Даллас» продлил чёрную серию для лучших команд регулярного чемпионата НХЛ в плей-офф

«Даллас Старз» пробился в полуфинал плей-офф Национальной хоккейной лиги, победив «Виннипег Джетс» в шестом матче серии второго раунда. Встреча, прошедшая в Техасе, завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Шайбами в составе победителей отметились Сэм Стил (32-я минута) и Томас Харли (62). Единственный гол гостей на счету Марка Шайфли (26). Стоит отметить, что в ночь перед игрой у хоккеиста умер отец, до старта было не понятно, сыграет ли он в матче. Россияне Евгений Дадонов, Илья Любушкин (оба — «Даллас») и Владислав Наместников («Виннипег») очков не набрали.

Таким образом «Даллас» выиграл серию со счётом 4-2 и в финале Западной конференции встретится с ещё одним канадским клубом — «Эдмонтон Ойлерз». Первый матч серии пройдёт в ночь на 22 мая в Далласе.

«Виннипег», ставший обладателем Президентского кубка по итогам регулярного сезона, не дошёл до финала Кубка Стэнли. Со ставшей лучшей в регулярном чемпионате командой это происходит уже 12-й раз подряд. Из 39 сезонов, что вручается этот трофей, лишь восемь команд побеждали в плей-офф.