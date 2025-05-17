«Локомотив» одержал победу над «Трактором» и вышел вперёд в финальной серии КХЛ
«Локомотив» одержал победу над «Трактором». Обложка © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»
Ярославский «Локомотив» одержал уверенную победу над челябинским «Трактором» со счётом 5:2 в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Челябинске при полных трибунах (7 500 зрителей).
Уже на 17-й минуте Виталий Кравцов открыл счёт в матче, поразив ворота «Локомотива». Однако ярославцы быстро отыгрались — Артур Каюмов сравнял счёт на 19-й минуте, а уже через три минуты Байрон Фрэз вывел гостей вперёд. Во втором периоде Никита Кирьянов увеличил преимущество «Локомотива», но Александр Рыков сократил отставание «Трактора» до минимума. Решающим стал третий период, где Каюмов оформил дубль, а Алексей Береглазов поставил победную точку на последней минуте матча.
Эта победа позволила «Локомотиву» выйти вперёд в серии (2-1). Теперь всё внимание хоккейных болельщиков приковано к четвёртому матчу, который состоится 19 мая в Челябинске.
Напомним, что во втором поединке финальной серии плей-офф КХЛ ярославский «Локомотив» одержал уверенную победу над челябинским «Трактором», завершив встречу со счётом 4:1. На трибунах стадиона в Ярославле присутствовали 8 362 зрителя. А в первой игре серии успех праздновали уральцы, выиграв со счётом 2:1.