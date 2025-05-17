«Локомотив» одержал победу над «Трактором» и вышел вперёд в финальной серии КХЛ

Уже на 17-й минуте Виталий Кравцов открыл счёт в матче, поразив ворота «Локомотива». Однако ярославцы быстро отыгрались — Артур Каюмов сравнял счёт на 19-й минуте, а уже через три минуты Байрон Фрэз вывел гостей вперёд. Во втором периоде Никита Кирьянов увеличил преимущество «Локомотива», но Александр Рыков сократил отставание «Трактора» до минимума. Решающим стал третий период, где Каюмов оформил дубль, а Алексей Береглазов поставил победную точку на последней минуте матча.