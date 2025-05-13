Две шайбы за 13 секунд принесли «Трактору» победу в первом матче финала Кубка Гагарина

В третьем периоде южноуральцы забросили две шайбы за 13 секунд, отличились Максим Шабанов и Александр Кадейкин. Хозяева льда ответили только голом Максим Берёзкина за шесть минут до конца матча.

Вторая игра серии состоится через два дня в Ярославле. Стоит отметить, что ни «Локомотив», ни «Трактор» ещё не становились обладателями Кубка Гагарина. Железнодорожники в прошлом сезоне играли в финале, но уступили в четырёх матчах другой команде из Челябинской области — магнитогорскому «Металлургу». «Трактор» был в финале в 2013 году, где проиграл московскому «Динамо» 2-4.