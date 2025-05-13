Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 18:49

Две шайбы за 13 секунд принесли «Трактору» победу в первом матче финала Кубка Гагарина

«Трактор» на выезде победил «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина

Фрагмент первого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором». Фото © ТАСС / Александр Щербак

Фрагмент первого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором». Фото © ТАСС / Александр Щербак

Челябинский «Трактор» на выезде переиграл ярославский «Локомотив» в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В третьем периоде южноуральцы забросили две шайбы за 13 секунд, отличились Максим Шабанов и Александр Кадейкин. Хозяева льда ответили только голом Максим Берёзкина за шесть минут до конца матча.

Вторая игра серии состоится через два дня в Ярославле. Стоит отметить, что ни «Локомотив», ни «Трактор» ещё не становились обладателями Кубка Гагарина. Железнодорожники в прошлом сезоне играли в финале, но уступили в четырёх матчах другой команде из Челябинской области — магнитогорскому «Металлургу». «Трактор» был в финале в 2013 году, где проиграл московскому «Динамо» 2-4.

Превышение скорости и движение по обочине: Хоккеист Ковальчук получил более 200 штрафов
Превышение скорости и движение по обочине: Хоккеист Ковальчук получил более 200 штрафов

Напомним, в полуфинале «Локомотив» переиграл «Салават Юлаев», а «Трактор» был сильнее «Динамо». Ярославцы являются победителями регулярного чемпионата.

Никита Никонов
  • Новости
  • ХК Трактор
  • ХК Локомотив Ярославль
  • КХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar