Две шайбы за 13 секунд принесли «Трактору» победу в первом матче финала Кубка Гагарина
«Трактор» на выезде победил «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина
Фрагмент первого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором». Фото © ТАСС / Александр Щербак
Челябинский «Трактор» на выезде переиграл ярославский «Локомотив» в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В третьем периоде южноуральцы забросили две шайбы за 13 секунд, отличились Максим Шабанов и Александр Кадейкин. Хозяева льда ответили только голом Максим Берёзкина за шесть минут до конца матча.
Вторая игра серии состоится через два дня в Ярославле. Стоит отметить, что ни «Локомотив», ни «Трактор» ещё не становились обладателями Кубка Гагарина. Железнодорожники в прошлом сезоне играли в финале, но уступили в четырёх матчах другой команде из Челябинской области — магнитогорскому «Металлургу». «Трактор» был в финале в 2013 году, где проиграл московскому «Динамо» 2-4.
Напомним, в полуфинале «Локомотив» переиграл «Салават Юлаев», а «Трактор» был сильнее «Динамо». Ярославцы являются победителями регулярного чемпионата.