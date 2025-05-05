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5 мая, 18:47

Ярославский «Локомотив» стал первым участником финала Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Обложка © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина. Обложка © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» победил уфимский «Салават Юлаев» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и вышел в финал. Встреча прошла в Ярославле на «Арене-2000» и завершилась со счётом 4:2.

Дублями в составе победителей отметились Александр Радулов (7-я, 59-я минуты, пустые ворота) и Егор Сурин (36, 52). У уфимцев отличились Скотт Уилсон (23) и Александр Хмелевский (48).

Ярославцы выиграли серию со счётом 4-1 и второй год подряд вышли в финал Кубка Гагарина. В прошлом году они в четырёх играх проиграли магнитогорскому «Металлургу». Соперник железнодорожников определится в серии московского «Динамо» и челябинского «Трактора» (1-3).

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Артур Лапсаков
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