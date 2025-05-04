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Регион
3 мая, 21:21

Мангала в Вашингтоне не нашлось: Овечкин отметил майские праздники за барбекю

Александр Овечкин показал, как отмечает майские праздники за барбекю

Овечкин отмечает майские праздники в Вашингтоне. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin

Овечкин отмечает майские праздники в Вашингтоне. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», продемонстрировал, как проводит майские праздники. Спортсмен опубликовал видео, как с голым торсом жарит барбекю.

«Традиции не меняем! Мангал найти не получилось, делаем барбекю. С праздником всех»,указано в подписи к видео.

Овечкин отмечает майские праздники в Вашингтоне. Видео © Telegram / Alex Ovechkin

Овечкин догнал Лемье и вышел на 12-е место по голам в плей-офф НХЛ
Овечкин догнал Лемье и вышел на 12-е место по голам в плей-офф НХЛ

Ранее Life.ru сообщал, что Овечкин помог «Вашингтону» впервые с 2018 года выйти во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. Там «Кэпиталз» встретятся с «Каролиной Харрикейнз». Первая игра серии начнётся в 23:00 мск 6 мая.

Лия Мурадьян
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