Мангала в Вашингтоне не нашлось: Овечкин отметил майские праздники за барбекю
Александр Овечкин показал, как отмечает майские праздники за барбекю
Овечкин отмечает майские праздники в Вашингтоне. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin
Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», продемонстрировал, как проводит майские праздники. Спортсмен опубликовал видео, как с голым торсом жарит барбекю.
«Традиции не меняем! Мангал найти не получилось, делаем барбекю. С праздником всех», — указано в подписи к видео.
Овечкин отмечает майские праздники в Вашингтоне. Видео © Telegram / Alex Ovechkin
Ранее Life.ru сообщал, что Овечкин помог «Вашингтону» впервые с 2018 года выйти во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. Там «Кэпиталз» встретятся с «Каролиной Харрикейнз». Первая игра серии начнётся в 23:00 мск 6 мая.