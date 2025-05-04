Мангала в Вашингтоне не нашлось: Овечкин отметил майские праздники за барбекю

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», продемонстрировал, как проводит майские праздники. Спортсмен опубликовал видео, как с голым торсом жарит барбекю.

«Традиции не меняем! Мангал найти не получилось, делаем барбекю. С праздником всех», — указано в подписи к видео.

Овечкин отмечает майские праздники в Вашингтоне. Видео © Telegram / Alex Ovechkin