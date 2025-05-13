Превышение скорости и движение по обочине: Хоккеист Ковальчук получил более 200 штрафов

С начала 2024 года известный хоккеист, бывший игрок московского «Спартака» и обладатель трёх Кубков Гагарина Илья Ковальчук нарушил правила дорожного движения 210 раз и получил соответствующее число штрафов. Об этом сообщает «Постньюс».

Самыми распространёнными нарушениями, зафиксированными с участием его автомобиля Mercedes-Benz V 250d, стали превышение скорости (115 случаев), движение по обочине или игнорирование дорожных знаков/разметки (46 случаев) и неправильная парковка (24 случая). Общая сумма штрафов за эти нарушения достигла 264 тысяч рублей, причём 8 штрафов на 15 тысяч рублей до сих пор остаются неоплаченными.

Интересно, что всего неделю назад спортсмен посетил Тверь, где проходил Международный турнир «Кубок Ильи Ковальчука». Там он, по просьбе ГАИ, записал видеообращение, в котором говорил о важности соблюдения ПДД и выступал за безопасность на дорогах.