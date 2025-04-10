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10 апреля, 10:58

Рэпер Macan заделался гонщиком и за неделю нахватал на дорогах Москвы 17 штрафов

Mash: Рэпер Macan за неделю накопил штрафы за нарушение ПДД на 26 тысяч

Рэпер Macan. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 1macan

Рэпер Macan. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 1macan

Российский рэп-исполнитель Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) за одну неделю в марте умудрился накопить штрафов на сумму 26 тысяч рублей. На данный момент штрафы остаются неоплаченными, передаёт Mash.

Последнее видео в соцсетях вызвало гнев фанатов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 1macan

По данным ГИБДД, за период с 13 по 20 марта музыкант совершил 17 нарушений правил дорожного движения в Москве, 12 из которых — превышение скорости. Среди прочих нарушений музыканта: остановка в неположенном месте, неоплата парковки и проезда по платной трассе «Багратион». Любви к скорости Macan не скрывает – на одном из последних видео в соцсетях он мчит по МКАД без ремня безопасности под битовый трек. Рэпер является обладателем Bentley Bentayga S 2022 года, Mercedes-Benz G-Class 63 AMG и BMW M5.

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Ранее сообщалось, что с середины 2025 года в России усилится контроль за автомобилями старше 10 лет. Возраст машины не станет причиной запрета, но владельцам стоит ожидать более частых остановок и проверок от ГИБДД.

Ольга Сливченко
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