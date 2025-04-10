Рэпер Macan заделался гонщиком и за неделю нахватал на дорогах Москвы 17 штрафов
Mash: Рэпер Macan за неделю накопил штрафы за нарушение ПДД на 26 тысяч
Рэпер Macan. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 1macan
Российский рэп-исполнитель Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) за одну неделю в марте умудрился накопить штрафов на сумму 26 тысяч рублей. На данный момент штрафы остаются неоплаченными, передаёт Mash.
Последнее видео в соцсетях вызвало гнев фанатов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 1macan
По данным ГИБДД, за период с 13 по 20 марта музыкант совершил 17 нарушений правил дорожного движения в Москве, 12 из которых — превышение скорости. Среди прочих нарушений музыканта: остановка в неположенном месте, неоплата парковки и проезда по платной трассе «Багратион». Любви к скорости Macan не скрывает – на одном из последних видео в соцсетях он мчит по МКАД без ремня безопасности под битовый трек. Рэпер является обладателем Bentley Bentayga S 2022 года, Mercedes-Benz G-Class 63 AMG и BMW M5.
Ранее сообщалось, что с середины 2025 года в России усилится контроль за автомобилями старше 10 лет. Возраст машины не станет причиной запрета, но владельцам стоит ожидать более частых остановок и проверок от ГИБДД.