Рэпер Macan заделался гонщиком и за неделю нахватал на дорогах Москвы 17 штрафов

По данным ГИБДД, за период с 13 по 20 марта музыкант совершил 17 нарушений правил дорожного движения в Москве, 12 из которых — превышение скорости. Среди прочих нарушений музыканта: остановка в неположенном месте, неоплата парковки и проезда по платной трассе «Багратион». Любви к скорости Macan не скрывает – на одном из последних видео в соцсетях он мчит по МКАД без ремня безопасности под битовый трек. Рэпер является обладателем Bentley Bentayga S 2022 года, Mercedes-Benz G-Class 63 AMG и BMW M5.