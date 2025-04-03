Массовые проверки и штрафы: В России усилят контроль за старыми авто

В России с середины 2025 года вводится усиленный надзор за автомобилями, выпущенными более десяти лет назад. Хотя возраст не является основанием для запрета на эксплуатацию, владельцам старых машин следует готовиться к более частым остановкам и проверкам со стороны ГИБДД.

Ключевой причиной ужесточения контроля за старыми автомобилями является печальная статистика ДТП. Половина аварий из-за технических неисправностей происходит с участием машин старше 10 лет, что связано с износом важных систем (в том числе тормоза, покрышки, осветительные приборы и прочие).

При обнаружении поломок, вроде утечек масла или неработающих фар, инспектор имеет право отправить автомобиль на техосмотр. После экспертизы владельцам стареньких машин грозят штрафы до 5000 рублей, а в серьёзных случаях — снятие транспортного средства с учёта до устранения неисправностей.

Владельцам возрастных авто рекомендуется взять за правило регулярное техобслуживание — минимум дважды в год. Также владельцам машин порекомендовали сохранять чеки и акты выполненных работ, так как это поможет избежать проблем при проверках.