В России прекратили автоматически продлевать водительские права

С 1 апреля в России перестало действовать автоматическое продление водительских удостоверений, срок действия которых истёк в 2022 году. Как следует из вступившего в силу постановления Правительства РФ, водителям для замены прав нужно будет пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ за новым документом.

Ранее права продлевались автоматически на три года. Теперь же водители обязаны самостоятельно заменить документ. Если автомобилисты этого не сделают и их остановят сотрудники ДПС, им придётся выплатить штраф в размере до 15 тысяч рублей. Кроме того, водителей могут отстранить от управления машиной до восстановления прав.