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1 апреля, 09:03

В России прекратили автоматически продлевать водительские права

Сотрудник ГАИ и водитель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Сотрудник ГАИ и водитель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

С 1 апреля в России перестало действовать автоматическое продление водительских удостоверений, срок действия которых истёк в 2022 году. Как следует из вступившего в силу постановления Правительства РФ, водителям для замены прав нужно будет пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ за новым документом.

Ранее права продлевались автоматически на три года. Теперь же водители обязаны самостоятельно заменить документ. Если автомобилисты этого не сделают и их остановят сотрудники ДПС, им придётся выплатить штраф в размере до 15 тысяч рублей. Кроме того, водителей могут отстранить от управления машиной до восстановления прав.

Водителям рассказали, кому нужно заменить права в 2025 году
Водителям рассказали, кому нужно заменить права в 2025 году

А ранее Life.ru сообщал, что с 1 апреля в России станет недействительным один тип водительских прав. Речь идёт об иностранных правах. Их нельзя будет использовать после 1 апреля, в противном случае штраф 5-15 тысяч рублей.

Дарья Нарыкова
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