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25 марта, 10:50

С 1 апреля в России станет недействительным один тип водительских прав

Иностранные права, полученные до 1 апреля 2024, перестанут действовать в РФ

Граждане РФ и иностранцы, которые получили права за рубежом до 1 апреля 2024 года, лишатся водительских удостоверений, если не проведут их замену до конца марта 2025 года. В противном случае водителям будет грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

«У иностранцев, получивших ВНЖ или гражданство до 1 апреля 2024 года, осталась неделя на то, чтобы поменять водительские удостоверения на российские. С 1 апреля 2025 года зарубежные права нельзя будет использовать, штраф составит 5–15 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

С 1 апреля использование иностранных прав будет считаться нарушением. Это не касается граждан Белоруссии и россиян, обладающих белорусскими водительскими правами. Они могут продолжать использовать свои удостоверения без необходимости обмена на российские.

Водителям рассказали, кому нужно заменить права в 2025 году
Водителям рассказали, кому нужно заменить права в 2025 году

Ранее Следственный комитет России призвал внести в федеральный закон о безопасности дорожного движения изменения, которые ужесточили бы требования к пользователям электросамокатов. В частности, предлагается обязать их получать права в зависимости от категории транспортного средства.

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Shutterstock / FOTODOM / Bartosz Zakrzewski

Николай Рюмин
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