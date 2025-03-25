С 1 апреля в России станет недействительным один тип водительских прав

Граждане РФ и иностранцы, которые получили права за рубежом до 1 апреля 2024 года, лишатся водительских удостоверений, если не проведут их замену до конца марта 2025 года. В противном случае водителям будет грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

«У иностранцев, получивших ВНЖ или гражданство до 1 апреля 2024 года, осталась неделя на то, чтобы поменять водительские удостоверения на российские. С 1 апреля 2025 года зарубежные права нельзя будет использовать, штраф составит 5–15 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

С 1 апреля использование иностранных прав будет считаться нарушением. Это не касается граждан Белоруссии и россиян, обладающих белорусскими водительскими правами. Они могут продолжать использовать свои удостоверения без необходимости обмена на российские.