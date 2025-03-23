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23 марта, 11:41

СК РФ требует обязать электросамокатчиков получать права

Следственный комитет России призывает внести изменения в федеральный закон о безопасности дорожного движения, которые ужесточили бы требования к пользователям электросамокатов. В частности, предлагается обязать их получать права в зависимости от категории транспортного средства, сообщает телеканал «Звезда».

«Например, для управления средствами мощностью до 0,25 киловатт потребуется подкатегория прав М1 и достижение возраста 16 лет. До 4 киловатт и свыше этого значения потребуются права категории «мопеды и мотоциклы», — отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В Госдуме хотят запретить электросамокатам ездить по тротуарам
В Госдуме хотят запретить электросамокатам ездить по тротуарам

Напомним, ранее в МВД заявили Life.ru о планах ужесточить правила езды для электросамокатчиков. В свою очередь Минтранс РФ предложил запретить требовать от пешеходов пропускать самокаты. В частности, водителям самокатов нельзя будет подавать звуковой сигнал. Также они станут обязаны сбавлять скорость при встрече с пешеходами.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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