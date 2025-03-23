СК РФ требует обязать электросамокатчиков получать права

Следственный комитет России призывает внести изменения в федеральный закон о безопасности дорожного движения, которые ужесточили бы требования к пользователям электросамокатов. В частности, предлагается обязать их получать права в зависимости от категории транспортного средства, сообщает телеканал «Звезда».

«Например, для управления средствами мощностью до 0,25 киловатт потребуется подкатегория прав М1 и достижение возраста 16 лет. До 4 киловатт и свыше этого значения потребуются права категории «мопеды и мотоциклы», — отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.