В России подержанные авто могут упасть в цене на 10%

В России ожидается падение цен на подержанные автомобили, если спрос в этом сегменте рынка продолжит устойчиво снижаться. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на экспертов авторынка.

«В случае продолжения падения уровня продаж автомобилей с пробегом стоимости сегментов, однозначно, будут снижаться. Величину снижения на данный момент сложно прогнозировать, но можно с уверенностью сказать, что она не будет значительной», — поделился мнением директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

Как добавил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, с большой долей вероятности цены упадут в среднем на 5 — 10%. Однако, по его мнению, изменения в ценообразовании будут плавными и постепенными. Аналитик напомнил, что в феврале текущего года россияне купили лишь 397,1 тысячи авто с пробегом, что на 0,6% ниже показателей за аналогичный период в 2024 году. Сейчас средняя стоимость подержанной легковушки достигает 1,48 миллиона рублей.