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Регион
26 марта, 11:18

«Будут брать и хвалиться»: Эксперт рассказал, почему стоит взять китайский автомобиль по акции

Автоэксперт Зенкевич: Россиянам стоит присмотреться к китайским авто по скидке

С начала года дилеры и импортёры в России стараются избавиться от китайских автомобилей на складе и делают на них скидки до 1 миллиона рублей. Автоэксперт Иван Зенкевич уверен, что такую машину со скидкой обязательно стоит взять. О преимуществах такого выбора он рассказал в интервью Life.ru.

«В любом случае брать что-то по акции, особенно то, что и без акции пользуется спросом, это всегда хорошая идея, мне кажется. Может быть, конечно, я ошибаюсь. И альтернативы у нас тоже нет», — заявил эксперт.

Сам Зинкевич уже приобрёл себе китайский автомобиль, однако в тот момент скидки на него не было. Так что сейчас людям, которые всерьёз задумались о покупке машины, стоит воспользоваться такой возможностью. Продают сейчас в основном бренды Haval, Chery и Geely, которые входят в топ-3 по количеству проданных авто и считаются лучшими на отечественном рынке.

«Много разговоров об их небезопасности. Но разве это кого-то останавливает? Русского человека вообще когда-нибудь слово «безопасность» останавливало? Никогда. Русский в последнюю очередь думает о безопасности. Если есть кондиционер, дополнительные подушки безопасности, АБС, магнитофон, то всё остальное меркнет. А тут ещё и скидка в миллион. Я думаю, что будут брать, хвалиться и рассказывать, как им повезло», — заявил Зинкевич.

Сейчас скидки в среднем составляют 100–500 тысяч рублей. В основном это касается таких моделей, как Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda и Jaecoo. Представленные модели приносят 2,5% убытка в месяц, а наценка на них составляет всего 5–6%. Таким образом, за два месяца автосалон теряет доход, а потом и вовсе несёт убытки.

От камер до тормозов: Владельцы китайских авто назвали главные проблемы с ними
От камер до тормозов: Владельцы китайских авто назвали главные проблемы с ними
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Shutterstock / FOTODOM / rebinworkshop

Ольга Годуненко
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