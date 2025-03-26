«Будут брать и хвалиться»: Эксперт рассказал, почему стоит взять китайский автомобиль по акции

С начала года дилеры и импортёры в России стараются избавиться от китайских автомобилей на складе и делают на них скидки до 1 миллиона рублей. Автоэксперт Иван Зенкевич уверен, что такую машину со скидкой обязательно стоит взять. О преимуществах такого выбора он рассказал в интервью Life.ru.

«В любом случае брать что-то по акции, особенно то, что и без акции пользуется спросом, это всегда хорошая идея, мне кажется. Может быть, конечно, я ошибаюсь. И альтернативы у нас тоже нет», — заявил эксперт.

Сам Зинкевич уже приобрёл себе китайский автомобиль, однако в тот момент скидки на него не было. Так что сейчас людям, которые всерьёз задумались о покупке машины, стоит воспользоваться такой возможностью. Продают сейчас в основном бренды Haval, Chery и Geely, которые входят в топ-3 по количеству проданных авто и считаются лучшими на отечественном рынке.

«Много разговоров об их небезопасности. Но разве это кого-то останавливает? Русского человека вообще когда-нибудь слово «безопасность» останавливало? Никогда. Русский в последнюю очередь думает о безопасности. Если есть кондиционер, дополнительные подушки безопасности, АБС, магнитофон, то всё остальное меркнет. А тут ещё и скидка в миллион. Я думаю, что будут брать, хвалиться и рассказывать, как им повезло», — заявил Зинкевич.