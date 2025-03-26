«Безысходность»: Российские дилеры начали массово распродавать китайские автомобили

С начала 2025 года дилеры и импортёры на фоне затоваривания складов в России стремятся избавиться от китайских автомобилей. В последнее время скидки на ряд машин доходят до одного миллиона рублей, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, в среднем скидка достигает 100-500 тысяч рублей. В основном это касается таких моделей, как Haval, Chery, Exeed, Belgee, Geely, Omoda и Jaecoo. По словам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, это происходит из-за безысходности в условиях переполненных складов. По его словам, представленные модели приносят 2,5 процента убытка в месяц, а наценка на них составляет всего 5-6 процентов. Таким образом за два месяца автосалон теряет доход, а потом и вовсе несёт убытки.

Также эксперты объяснили, что содержание склада с учётом рекордно высокой ключевой ставки обходится в огромные суммы. По его словам, нынешнее укрепление рубля позволяет надеяться, что потери на скидках можно будет компенсировать за счёт будущих поставок.

Аналитики выразили мнение, что период дисконта продлится до исчерпания запасов складов. Скорее всего, это произойдёт в середине лета. По словам специалистов, машины, которые после этого периода повезут в Россию, будут стоить ещё дороже. На это повлияет необходимость покрывать полученные дилерами убытки, а ещё увеличенный утилизационный сбор.