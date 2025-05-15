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15 мая, 19:30

«Локомотив» разгромил «Трактор» и сравнял счёт в финальной серии КХЛ

«Локомотив» разгромил «Трактор» в 2-м матче финала плей-офф КХЛ. Обложка Telegram / 50 оттенков бронепоезда | ХК «Локомотив» Ярославль

«Локомотив» разгромил «Трактор» в 2-м матче финала плей-офф КХЛ. Обложка Telegram / 50 оттенков бронепоезда | ХК «Локомотив» Ярославль

Во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ «Локомотив» взял убедительный реванш у челябинского «Трактора», одержав победу со счётом 4:1. Матч в Ярославле собрал 8 362 болельщика.

Уже на 5-й минуте Чарльз Робинсон открыл счёт, когда «Трактор» играл в меньшинстве. Однако этот гол остался для хозяев единственным. Кроме того, во втором периоде Робинсон получил травму и больше на лёд не выходил. Ярославцы же, воспользовавшись моментом, перехватили инициативу: сначала Александр Полунин сравнял счёт на 22-й минуте, затем Георгий Иванов на 36-й минуте вывел хозяев вперёд.

Решающий третий период полностью остался за «Локомотивом» — на 57-й минуте Максим Берёзкин и Никита Кирьянов с разницей в несколько секунд поставили победную точку в матче, оформив итоговый счёт 4:1.

Теперь счёт в серии стал равным — 1:1. Следующий матч состоится 17 мая в Челябинске.

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Напомним, первая игра серии осталась за уральцами (2:1). После сегодняшнего уверенного выступления «Локомотива» исход противостояния становится всё менее предсказуемым.

Артём Гапоненко
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