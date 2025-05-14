Названы номинанты на приз самому ценному игроку сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила список номинантов на приз самому ценному игроку сезона. Награду «Золотая клюшка» могут выиграть три спортсмена — нападающий «Ак Барса» Артём Галимов, форвард «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо или нападающий «Трактора» Максим Шабанов.

Галимов в прошедшем сезоне набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах, стал третьим снайперов в лиге и лучшим по показателю полезности. Канадец Ливо побил снайперский рекорд Сергея Мозякина и повторил бомбардирский рекорд своего клуба — 80 (49+31) очков в 62 матчах. Шабанов занял третье место в бомбардирской гонке, побив клубные рекорды по очкам и передачам — 67 (23+44) очков в 65 матчах. Также он продолжает борьбу за Кубок Гагарина.

А вот игроков другого финалиста плей-офф КХЛ — «Локомотива» — в списке номинантов нет. Церемония закрытия сезона состоится 29 мая 2025 года. Ранее «Золотую клюшку» выигрывали Мозякин и Александр Радулов (по 4 раза), Вадим Шипачёв, Никита Гусев и чех Дмитрий Яшкин (по 2), а также Данис Зарипов.