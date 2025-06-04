Александр Овечкин приехал в Совет Федерации

«В Совете Федерации сегодня большой день спорта. Кроме Министра спорта РФ Михаила Дегтярёва в здании на Большой Дмитровке замечен рекордсмен, трёхкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин», — говорится в сообщении СФ.