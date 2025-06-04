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Регион
4 июня, 11:44

Александр Овечкин приехал в Совет Федерации

Обложка © Telegram/Совет Федерации

Обложка © Telegram/Совет Федерации

Прославленный российский хоккеист, форвард американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл сегодня, 4 июня, в Совет Федерации.

«В Совете Федерации сегодня большой день спорта. Кроме Министра спорта РФ Михаила Дегтярёва в здании на Большой Дмитровке замечен рекордсмен, трёхкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин», — говорится в сообщении СФ.

Александр Овечкин в Совете Федерации. Видео © Telegram/Совет Федерации

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко спросила, как Овечкину удалось стать лучшим и побить рекорд Гретцки. Хоккеист скромно ответил: «за счёт работы».

Жена Овечкина рассказала, когда хоккеист окончательно вернётся в Россию
Жена Овечкина рассказала, когда хоккеист окончательно вернётся в Россию

Напомним, что в конце мая российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в Москву. Перед этим жена хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в социальных сетях снимок из аэропорта. С собой хоккеист и его супруга взяли множество сумок и чемоданов, под фото Шубская с юмором отметила, что они летят «налегке». Напомним, в этом сезоне НХЛ Овечкин обошёл канадца Уэйна Гретцки, побив его многолетний рекорд по количеству заброшенных шайб.

Александра Вишнякова
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