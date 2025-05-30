Жена Овечкина рассказала, когда хоккеист окончательно вернётся в Россию

Хоккеист Александр Овечкин продолжит свою карьеру в следующем сезоне, так как у него есть контракт ещё на один год. После этого он вместе с семьёй планирует вернуться в Россию, рассказала его супруга Анастасия Шубская. Говоря о планах на отпуск Шубская подчеркнула, что их семье прежде всего хочется встретиться с близкими.

«У Александра ещё контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву. К себе на родину. Мы останемся в России, да... У него последний сезон в следующем году», — цитирует Шубскую AиФ.

По словам Шубской, она осознавала, какое давление испытывал хоккеист, когда речь шла о рекордной шайбе. Ей хотелось, чтобы чтобы этот груз наконец-то снялся с его плеч. Давление в тот момент было очень сильным, и вопросы о рекорде звучали каждый день.