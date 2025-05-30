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Регион
30 мая, 14:17

Жена Овечкина рассказала, когда хоккеист окончательно вернётся в Россию

Жена Овечкина заявила, что следующий сезон станет для него последним в НХЛ

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Хоккеист Александр Овечкин продолжит свою карьеру в следующем сезоне, так как у него есть контракт ещё на один год. После этого он вместе с семьёй планирует вернуться в Россию, рассказала его супруга Анастасия Шубская. Говоря о планах на отпуск Шубская подчеркнула, что их семье прежде всего хочется встретиться с близкими.

«У Александра ещё контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву. К себе на родину. Мы останемся в России, да... У него последний сезон в следующем году», — цитирует Шубскую AиФ.

По словам Шубской, она осознавала, какое давление испытывал хоккеист, когда речь шла о рекордной шайбе. Ей хотелось, чтобы чтобы этот груз наконец-то снялся с его плеч. Давление в тот момент было очень сильным, и вопросы о рекорде звучали каждый день.

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Напомним, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в Москву. Перед этим жена хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в социальных сетях снимок из аэропорта. С собой хоккеис и его супруга взяли множество сумок и чемоданов, под фото Шубская с юмором отметила, что они летят «налегке».

Полина Никифорова
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