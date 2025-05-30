«Не просто игра, здесь хоккей»: Овечкину пророчат трудности при возврате в КХЛ
Фетисов заявил, что Овечкину пришлось бы нелегко при возвращении в КХЛ
Александр Овечкин. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin
Если форвард американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решит вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), это будет для него не так просто, как кажется, заявил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. В интервью «Матч-ТВ» он подчеркнул, что уровень игроков КХЛ значительно вырос.
«Здесь ему будет непросто. Здесь не просто игра, здесь хоккей, другие игроки, поэтому он должен понимать, насколько большие ожидания будут от него», — сказал Фетисов.