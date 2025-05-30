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Регион
30 мая, 11:11

«Не просто игра, здесь хоккей»: Овечкину пророчат трудности при возврате в КХЛ

Фетисов заявил, что Овечкину пришлось бы нелегко при возвращении в КХЛ

Александр Овечкин. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin

Александр Овечкин. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin

Если форвард американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решит вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), это будет для него не так просто, как кажется, заявил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. В интервью «Матч-ТВ» он подчеркнул, что уровень игроков КХЛ значительно вырос.

«Здесь ему будет непросто. Здесь не просто игра, здесь хоккей, другие игроки, поэтому он должен понимать, насколько большие ожидания будут от него», — сказал Фетисов.

«Вашингтон» опроверг, что следующий сезон станет последним для Овечкина в НХЛ
«Вашингтон» опроверг, что следующий сезон станет последним для Овечкина в НХЛ

Ранее Life.ru писал, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в Москву. Перед этим жена хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в социальных сетях снимок из аэропорта.

Мария Любицкая
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