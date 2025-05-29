«Вашингтон» опроверг, что следующий сезон станет последним для Овечкина в НХЛ
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» опроверг сообщения о том, что следующий сезон станет для российского форварда Александра Овечкина последним в Национальной хоккейной лиге. Представитель команды в соцсети X заявил, что решение на этот счёт не было принято.
«Решение о будущем Александра Овечкина после сезона 2025/26 пока не принято. В электронном письме, отправленном сотрудником корпоративного отдела продаж, было ошибочно указано, что следующий год станет последним для Овечкина», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что Александр Овечкин прилетел из Штатов в Москву. Легендарного хоккеиста вычислили по фирменным спортивным сумкам «Вашингтон Кэпиталз» на выдаче багажа.