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29 мая, 20:13

«Вашингтон» опроверг, что следующий сезон станет последним для Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» опроверг сообщения о том, что следующий сезон станет для российского форварда Александра Овечкина последним в Национальной хоккейной лиге. Представитель команды в соцсети X заявил, что решение на этот счёт не было принято.

«Решение о будущем Александра Овечкина после сезона 2025/26 пока не принято. В электронном письме, отправленном сотрудником корпоративного отдела продаж, было ошибочно указано, что следующий год станет последним для Овечкина», — сказано в публикации.

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Овечкин прилетел из Штатов в Москву. Легендарного хоккеиста вычислили по фирменным спортивным сумкам «Вашингтон Кэпиталз» на выдаче багажа.

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