Овечкин устроил хоккейную вечеринку в России в честь пятилетия сына Ильи

Александр Овечкин отпраздновал пятилетие сына в России. Супруга хоккеиста Анастасия Шубская поделилась фотографиями и видео с празднования в своих соцсетях.

Лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов НХЛ, который уже 20 лет живёт в Америке, решил отметить мини-юбилей своего младшего сына Ильи на родной земле. Тематика вечеринки была посвящена хоккею, а среди гостей были певицы Пелагея и Жасмин, пришедшие поздравить мальчика. Младшему сыну нападающего «Вашингтона» исполнилось 5 лет.