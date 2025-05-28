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28 мая, 10:15

Овечкин устроил хоккейную вечеринку в России в честь пятилетия сына Ильи

Семья Александра Овечкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastyashubskaya

Семья Александра Овечкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastyashubskaya

Александр Овечкин отпраздновал пятилетие сына в России. Супруга хоккеиста Анастасия Шубская поделилась фотографиями и видео с празднования в своих соцсетях.

День рождения сына Овечкина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastyashubskaya

Лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов НХЛ, который уже 20 лет живёт в Америке, решил отметить мини-юбилей своего младшего сына Ильи на родной земле. Тематика вечеринки была посвящена хоккею, а среди гостей были певицы Пелагея и Жасмин, пришедшие поздравить мальчика. Младшему сыну нападающего «Вашингтона» исполнилось 5 лет.

Младший сын Александра Овечкина и Настасьи Шубской. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastyashubskaya

Младший сын Александра Овечкина и Настасьи Шубской. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastyashubskaya

На мероприятии также присутствовали певицы Жасмин и Пелагея. Последняя опубликовала фото и видео с торжества.

Александр Овечкин и Настасья Шубская. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pelageya_insta

Овечкин стал первым россиянином, получившим приз Марка Мессье
Овечкин стал первым россиянином, получившим приз Марка Мессье

Ранее Life.ru писал, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в Москву. Перед этим жена хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в социальных сетях снимок из аэропорта, на котором видно множество чемоданов с символикой клуба Овечкина. Под фотографией она с юмором написала, что они летят «налегке». Напомним, что в этом сезоне НХЛ Овечкин сенсационно обошёл канадца Уэйна Гретцки, побив его многолетний рекорд по количеству заброшенных шайб.

Анастасия Никонорова
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