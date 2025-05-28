Овечкин устроил хоккейную вечеринку в России в честь пятилетия сына Ильи
Семья Александра Овечкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastyashubskaya
Александр Овечкин отпраздновал пятилетие сына в России. Супруга хоккеиста Анастасия Шубская поделилась фотографиями и видео с празднования в своих соцсетях.
День рождения сына Овечкина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastyashubskaya
Лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов НХЛ, который уже 20 лет живёт в Америке, решил отметить мини-юбилей своего младшего сына Ильи на родной земле. Тематика вечеринки была посвящена хоккею, а среди гостей были певицы Пелагея и Жасмин, пришедшие поздравить мальчика. Младшему сыну нападающего «Вашингтона» исполнилось 5 лет.
Младший сын Александра Овечкина и Настасьи Шубской. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastyashubskaya
На мероприятии также присутствовали певицы Жасмин и Пелагея. Последняя опубликовала фото и видео с торжества.
Александр Овечкин и Настасья Шубская. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ pelageya_insta
Ранее Life.ru писал, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в Москву. Перед этим жена хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в социальных сетях снимок из аэропорта, на котором видно множество чемоданов с символикой клуба Овечкина. Под фотографией она с юмором написала, что они летят «налегке». Напомним, что в этом сезоне НХЛ Овечкин сенсационно обошёл канадца Уэйна Гретцки, побив его многолетний рекорд по количеству заброшенных шайб.