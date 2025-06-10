«А кого там нет?»: В Кремле высказались о появлении Овечкина в базе «Миротворца»

Сейчас проще найти людей, которые ещё не добавлены в украинскую базу данных «Миротворец», чем перечислять тех, кто там есть. Так появление на скандальном сайте российского хоккеиста Александра Овечкина прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас легче найти людей, которые не включены в список «Миротворец». Поэтому, что там обсуждать? [Появление там Овечкина] это не по адресу, это совсем не к нам», — сказал спикер Кремля журналистам.