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10 июня, 10:05

«А кого там нет?»: В Кремле высказались о появлении Овечкина в базе «Миротворца»

Песков — об Овечкине в «Миротворце»: Проще найти тех, кого там нет

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass

Сейчас проще найти людей, которые ещё не добавлены в украинскую базу данных «Миротворец», чем перечислять тех, кто там есть. Так появление на скандальном сайте российского хоккеиста Александра Овечкина прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас легче найти людей, которые не включены в список «Миротворец». Поэтому, что там обсуждать? [Появление там Овечкина] это не по адресу, это совсем не к нам», — сказал спикер Кремля журналистам.

Мединского и его семью внесли в чистилище украинского «Миротворца»
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Ранее Life.ru сообщал о появлении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в базе «Миротворце». Администраторы сайта обвиняют спортсмена в участии в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России» и «оправдания действий РФ на Украине» в глазах иностранной аудитории.

Юрий Лысенко
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