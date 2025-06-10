«А кого там нет?»: В Кремле высказались о появлении Овечкина в базе «Миротворца»
Песков — об Овечкине в «Миротворце»: Проще найти тех, кого там нет
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass
Сейчас проще найти людей, которые ещё не добавлены в украинскую базу данных «Миротворец», чем перечислять тех, кто там есть. Так появление на скандальном сайте российского хоккеиста Александра Овечкина прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас легче найти людей, которые не включены в список «Миротворец». Поэтому, что там обсуждать? [Появление там Овечкина] это не по адресу, это совсем не к нам», — сказал спикер Кремля журналистам.
Ранее Life.ru сообщал о появлении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в базе «Миротворце». Администраторы сайта обвиняют спортсмена в участии в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России» и «оправдания действий РФ на Украине» в глазах иностранной аудитории.