Мединского и его семью внесли в чистилище украинского «Миротворца»
Помощник президента РФ Мединский внесён в базу украинского сайта «Миротворец»
Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru
Советника президента РФ, главу российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». В карточке прописаны адрес и номера телефонов, которые якобы принадлежать политику.
На «Миротворце» личные сведения Мединского опубликованы с марта 2018 года. Сейчас в его профиле указана информация о его жене, детях, отце и сестре. К личным данным прикреплены фото всей семьи.
Ранее выяснилось, что глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский и члены его семьи получают угрозы от украинцев. Руководитель делегации Киева, министр обороны Незалежной Рустем Умеров поведал, что официальный Киев якобы ничего не может сделать с этим, поскольку угрозы якобы являются делом рук их «нацистов». Слуцкий же ответил на это, что киевский режим, испытывая серьёзные неудачи на фронте, прибегает к террористическим методам. А депутат Картаполов объяснил Life.ru, чем главный переговорщик Кремля наводит ужас на Украину.