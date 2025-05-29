Мединского и его семью внесли в чистилище украинского «Миротворца»

Советника президента РФ, главу российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». В карточке прописаны адрес и номера телефонов, которые якобы принадлежать политику.

На «Миротворце» личные сведения Мединского опубликованы с марта 2018 года. Сейчас в его профиле указана информация о его жене, детях, отце и сестре. К личным данным прикреплены фото всей семьи.