Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 07:26

Мединского и его семью внесли в чистилище украинского «Миротворца»

Помощник президента РФ Мединский внесён в базу украинского сайта «‎Миротворец»

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Советника президента РФ, главу российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». В карточке прописаны адрес и номера телефонов, которые якобы принадлежать политику.

На «Миротворце» личные сведения Мединского опубликованы с марта 2018 года. Сейчас в его профиле указана информация о его жене, детях, отце и сестре. К личным данным прикреплены фото всей семьи.

Ранее выяснилось, что глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский и члены его семьи получают угрозы от украинцев. Руководитель делегации Киева, министр обороны Незалежной Рустем Умеров поведал, что официальный Киев якобы ничего не может сделать с этим, поскольку угрозы якобы являются делом рук их «нацистов». Слуцкий же ответил на это, что киевский режим, испытывая серьёзные неудачи на фронте, прибегает к террористическим методам. А депутат Картаполов объяснил Life.ru, чем главный переговорщик Кремля наводит ужас на Украину.

СКР объявил охоту на авторов угроз главному переговорщику Кремля и его семье
СКР объявил охоту на авторов угроз главному переговорщику Кремля и его семье
Андрей Бражников
  • Новости
  • Владимир Мединский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar