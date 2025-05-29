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Регион
29 мая, 06:32

СКР объявил охоту на авторов угроз главному переговорщику Кремля и его семье

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес семьи Мединского

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин отдал распоряжение возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес советника президента России и главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского и его семьи. О распоряжении рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«В связи с появившейся информацией о том, что семье советника президента РФ Владимира Ростиславовича Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов, председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело», – уточнила пресс-секретарь ведомства.

Займётся расследованием Главное следственное управление СК России во взаимодействии с оперативными службами. Силовикам приказано установить причастных к угрозам для их последующего привлечения к уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский и члены его семьи получают угрозы от украинцев. Руководитель делегации Киева, министр обороны Незалежной Рустем Умеров заявил, что официальный Киев ничего не может сделать с этим, поскольку угрозы якобы являются делом рук их «нацистов». Слуцкий же ответил на это, что киевский режим, испытывая серьёзные неудачи на фронте, прибегает к террористическим методам.

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Андрей Бражников
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