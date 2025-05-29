СКР объявил охоту на авторов угроз главному переговорщику Кремля и его семье
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес семьи Мединского
Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru
Председатель СК России Александр Бастрыкин отдал распоряжение возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес советника президента России и главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского и его семьи. О распоряжении рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«В связи с появившейся информацией о том, что семье советника президента РФ Владимира Ростиславовича Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов, председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело», – уточнила пресс-секретарь ведомства.
Займётся расследованием Главное следственное управление СК России во взаимодействии с оперативными службами. Силовикам приказано установить причастных к угрозам для их последующего привлечения к уголовной ответственности.
Ранее стало известно, что глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский и члены его семьи получают угрозы от украинцев. Руководитель делегации Киева, министр обороны Незалежной Рустем Умеров заявил, что официальный Киев ничего не может сделать с этим, поскольку угрозы якобы являются делом рук их «нацистов». Слуцкий же ответил на это, что киевский режим, испытывая серьёзные неудачи на фронте, прибегает к террористическим методам.