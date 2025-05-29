Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал угрозы, поступившие семье Владимира Мединского, советника президента России и главы российской делегации на переговорах в Стамбуле. По его словам, киевский режим, испытывая серьёзные неудачи на фронте, прибегает к террористическим методам.

«Если информация верна, исключать украинский след нельзя. Мы помним варварские убийства таких людей, как Даша Дугина и Владлен Татарский. Киев бьётся в русофобских конвульсиях», – заявил он в интервью ТАСС.

Проигрывая на фронте, Украина переходит к террористическим действиям. Это в России видят ежедневно, отражая атаки беспилотников ВСУ на мирную инфраструктуру городов.

Слуцкий также подчеркнул, что киевский режим по-прежнему не стремится к миру. Переговоры покажут, насколько при посредничестве США удастся достичь компромисса, однако с учётом опыта Минска-2 и Стамбула-1, «можно ожидать любые провокации», предупредил парламентарий.