«Без истерик и ультиматумов»: Слуцкий прокомментировал разговор Путина и Трампа

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал прошедший разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Депутат назвал его важным шагом на пути к урегулированию ситуации на Украине. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Переговорный процесс обретает ясные контуры, в том числе через заключение меморандума о мирном договоре. Дональд Трамп особо подчеркнул важность перспектив выхода на договорённости о «полном окончании войны». В нашем понимании – на достижение устойчивого мира. Без ультиматумов и истерик со стороны мнящих себя ястребами и неонаполеонами еврорусофобов», — заявил Слуцкий.