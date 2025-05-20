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20 мая, 00:29

«Без истерик и ультиматумов»: Слуцкий прокомментировал разговор Путина и Трампа

Слуцкий: Разговор Путина и Трампа стал шагом к разрешению конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / studioflara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / studioflara

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал прошедший разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Депутат назвал его важным шагом на пути к урегулированию ситуации на Украине. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Переговорный процесс обретает ясные контуры, в том числе через заключение меморандума о мирном договоре. Дональд Трамп особо подчеркнул важность перспектив выхода на договорённости о «полном окончании войны». В нашем понимании – на достижение устойчивого мира. Без ультиматумов и истерик со стороны мнящих себя ястребами и неонаполеонами еврорусофобов», — заявил Слуцкий.

По его словам, российский лидер чётко дал понять, что нацелен на мир и открыт к компромиссным решениям. Он также отметил, что прямой диалог между сторонами будет продолжен, однако для устойчивой безопасности — как России, так и всего мира — необходимо устранить корни текущего кризиса.

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Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, находясь в образовательном центре «Сириус». В ходе беседы хозяин Белого дома заявил Путину, что он может звонить ему в любое время. Лидеры условились созваниваться по мере возникновения необходимости.

Андрей Васильев
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